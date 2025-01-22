Молдова отказалась от участия в Евровидении

Организаторы заявили, что национальный отбор выявил определенные проблемы, в том числе снижение общественного интереса и общего качества песен и выступлений.

Молдова заявила, что в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение». Как пишет NewsMaker, об этом сообщили организаторы национального отбора.

«Решение было непростым, но необходимым в нынешнем контексте. Национальный отбор в этом году выявил определенные проблемы, в том числе снижение общественного интереса и общего качества песен и выступлений», — заявил директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

Он также объявил, что компания Teleradio-Moldova (TRM) намерена пересмотреть критерии и методологию национального отбора на «Евровидение».

Взнос за участие в конкурсе в этом году составил €21 486. Дурнеску заявил, что TRM перенаправит средства на другие проекты.

В Украине же десятку финалистов Нацотбора 2025 года благодаря зрительскому голосованию закрыла певица FIЇNKA. Она набрала наибольшее количество голосов среди пользователей в приложении Дія — 30,40%. Всего в голосовании приняли участие более 262 тысяч украинцев.

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