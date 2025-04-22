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В Николаеве суд оставил под стражей военного, который ушел в СЗЧ и угрожал ножом администратору хостела

21:08, 22 апреля 2025
Военный-дезертир требовал деньги у администратора хостела, угрожая ножом.
В Николаеве суд оставил под стражей военного, который ушел в СЗЧ и угрожал ножом администратору хостела
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Центральный районный суд Николаева оставил под стражей без права на залог 26-летнего военнослужащего, подозреваемого в самовольном уходе из части и вооруженном нападении на работницу хостела. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в одном из хостелов в Николаеве, зашел в кабинет к администратору и угрожая кухонным ножом, потребовал деньги.

Крики женщины услышал другой временно находившийся в хостеле военнослужащий, он вместе с двумя другими военнослужащими прекратили противоправные действия мужчины.

На судебном заседании подозреваемый признал вину и назвал свой поступок глупостью. По его словам, пошел на преступление из-за сложного финансового положения. Защитник просил при избрании меры предосторожности определить размер залога.

Однако суд решил по другому: следователь судья постановил оставить военного под стражей без возможности внесения залога.

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