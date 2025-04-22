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У Миколаєві суд залишив під вартою військового, який пішов у СЗЧ та погрожував ножем адміністраторці хостелу

21:08, 22 квітня 2025
Військовий-дезертир вимагав гроші у адміністратора хостелу, погрожуючи ножем.
У Миколаєві суд залишив під вартою військового, який пішов у СЗЧ та погрожував ножем адміністраторці хостелу
Фото: Центральний районний суд Миколаєва
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Центральний районний суд Миколаєва залишив під вартою без права на заставу 26-річного військовослужбовця, якого підозрюють у самовільному залишенні частини та збройному нападі на працівницю хостелу. Про це повідомляє пресслужба суду.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в одному з хостелів у Миколаєві, зайшов в кабінет до адміністратора та погрожуючи кухонним ножем, почав вимагати гроші.

Крики жінки почув інший військовослужбовець, який тимчасово перебував в хостелі, він разом з двома іншими військовослужбовцями припинили протиправні дії чоловіка.

На судовому засіданні підозрюваний визнав провину та назвав свій вчинок «дурістю». За його словами, пішов на злочин через складне фінансове становище. Захисник просив при обранні запобіжного заходу визначити розмір застави. 

Однак суд вирішив інакше: слідчий суддя постановив залишити військового під вартою без можливості внесення застави.

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суд військові Миколаїв СЗЧ

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