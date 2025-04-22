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Кабмін розширив перелік пріоритетних платежів на медпослуги для військових

16:23, 22 квітня 2025
Прийняті зміни розширюють перелік платежів другої черги, які здійснює Казначейство.
Кабмін розширив перелік пріоритетних платежів на медпослуги для військових
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Міністерство фінансів України повідомило, що уряд прийняв постанову, якою розширив та актуалізував перелік пріоритетних платежів, які здійснюються Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Прийняті зміни розширюють перелік платежів другої черги, які здійснює Казначейство, зокрема, на:

- медичні послуги для здійснення забору й зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов’язків із оборони держави;

- заходи зі створення безбар’єрного простору з метою забезпечення рівних можливостей для всіх соціальних груп населення у різних сферах життя людини.

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Кабінет Міністрів України Мінфін

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