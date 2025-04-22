Практика судов
  1. В Украине

Кабмин расширил перечень приоритетных платежей на медуслуги для военных

16:23, 22 апреля 2025
Принятые изменения расширяют перечень платежей второй очереди, осуществляемых Казначейством.
Кабмин расширил перечень приоритетных платежей на медуслуги для военных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов Украины сообщило, что правительство приняло постановление, которым расширило и актуализировало перечень приоритетных платежей, осуществляемых Казначейством и его территориальными органами в особом режиме в условиях военного положения.

Принятые изменения расширяют перечень платежей второй очереди, которые проводит Казначейство, в частности на:

- медицинские услуги по забору и хранению репродуктивных клеток военнослужащих и других лиц на случай потери репродуктивной функции при выполнении обязанностей по защите государства;

- мероприятия по созданию безбарьерного пространства с целью обеспечения равных возможностей для всех социальных групп населения в различных сферах жизни человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Минфин

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Жалобы ВККС на действия ГБР поставили на паузу – решения Высшего совета правосудия пока нет

Высший совет правосудия решил пока что не давать оценку событиям вокруг ВККС, а руководство Комиссии хочет, чтобы обращения ВККС рассматривались без трансляции.

Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Верховный Суд разъяснил, зависит ли право частного исполнителя на получение основного вознаграждения от нахождения на исполнении постановления государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора

В случаях, когда взыскатель самостоятельно передает исполнительный документ на исполнение частному исполнителю после того, как государственный исполнитель уже начал взыскание исполнительного сбора, последнее исполнительное производство подлежит завершению.

Внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 дней – Верховный Суд разъяснил, утратило ли оно право на выплату пособия на проживание после возвращения в Украину

Верховный Суд указал условия, при которых выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам не продлевается в случае выезда за границу.

Потерю личного состава и временную утрату отдельных территорий государства депутаты предлагают не считать преступлением при определенных условиях

Народные депутаты внесли законопроект, согласно которому при совокупности условий не будут считаться преступлением действия военного командования, приведшие к потере личного состава, военного имущества или временной утрате отдельных территорий государства

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду