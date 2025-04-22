Кабмин расширил перечень приоритетных платежей на медуслуги для военных

Принятые изменения расширяют перечень платежей второй очереди, осуществляемых Казначейством.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов Украины сообщило, что правительство приняло постановление, которым расширило и актуализировало перечень приоритетных платежей, осуществляемых Казначейством и его территориальными органами в особом режиме в условиях военного положения.

Принятые изменения расширяют перечень платежей второй очереди, которые проводит Казначейство, в частности на:

- медицинские услуги по забору и хранению репродуктивных клеток военнослужащих и других лиц на случай потери репродуктивной функции при выполнении обязанностей по защите государства;

- мероприятия по созданию безбарьерного пространства с целью обеспечения равных возможностей для всех социальных групп населения в различных сферах жизни человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.