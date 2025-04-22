Минобразования до конца апреля должно разобраться с приказом, который ликвидирует школы в прифронтовых общинах – Верещук

В Минобразования взяли время до конца апреля, чтобы выработать более сбалансированные решения.

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В Офис Президента поступают многочисленные жалобы от громад по приказу Минобразования 1112 от 07.08.2024 года о подтверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных заведениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук.

«Этот приказ фактически ликвидирует школы во многих прифронтовых общинах. Это не только увольнение тысяч учителей, но и прекращение дистанционного обучения для десятков тысяч украинских детей за границей, в прифронтовых территориях и на ТОТ», - отметила она.

Таким образом, сообщила Верещук, на совещании в Офисе Президента на прошлой неделе в Минобразования взяли время до конца апреля, чтобы выработать более сбалансированные решения.

«Обращаюсь к министру образования господину Лесовому с просьбой не допустить увеличения социальной напряженности в прифронтовых территориях. Также важно сохранить школы как связь с украинцами за границей и на ТОТ», - подчеркнула заместитель главы ОП.

Как ранее писала «Судово-юридическая газета», Министерство образования и науки Украины решило объяснить, что предусматривает реформа старшей школы.

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