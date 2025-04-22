В ОП подтвердили, что Зеленский приедет на прощание с Папой Римским, где будет Дональд Трамп

Владимир Зеленский поедет на похороны Папы Римского вместе с первой леди Еленой Зеленской.

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Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил визит Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

"Планируется визит президента вместе с первой леди", - заявил Литвин.

Напомним, президент США Дональд Трамп посетит похороны Папы Франциска.

Ранее Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского, где он высказал свои последние пожелания по поводу места захоронения.

Также в Ватикане сообщили, что похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля.

21 апреля умер Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет.

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