В ОП підтвердили, що Зеленський приїде на прощання з Папою Римським, де буде Дональд Трамп

Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив візит Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
«Планується візит президента разом з першою леді», — заявив Литвин.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відвідає похорони Папи Франциска.
Раніше Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського, де він висловив свої останні побажання щодо місця поховання.
Також у Ватикані повідомили, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.
21 квітня помер Папа Римський Франциск у віці 88 років.
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