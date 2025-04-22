В ОП підтвердили, що Зеленський приїде на прощання з Папою Римським, де буде Дональд Трамп

Володимир Зеленський поїде на похорон Папи Римського разом із першою леді Оленою Зеленською.

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Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив візит Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

«Планується візит президента разом з першою леді», — заявив Литвин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відвідає похорони Папи Франциска.

Раніше Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського, де він висловив свої останні побажання щодо місця поховання.

Також у Ватикані повідомили, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

21 квітня помер Папа Римський Франциск у віці 88 років.

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