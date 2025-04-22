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Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня — Ватикан

11:37, 22 квітня 2025
Похорон Папи Римського Франциска відбудуться 26 квітня б 11:00 за Києвом.
Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня — Ватикан
Фото: Reuters
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У Ватикані повідомили, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня. Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) у базиліці Святого Петра.

Від 23 квітня люди зможуть попрощатися з понтифіком у базиліці Святого Петра.

Нагадаємо, що 21 квітня помер Папа Римський Франциск у віці 88 років.

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського, де він висловив свої останні побажання щодо місця поховання.

Президент Володимир Зеленський може поїхати на прощання із Папою Римським

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Ватикан

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