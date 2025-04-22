Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня — Ватикан

Похорон Папи Римського Франциска відбудуться 26 квітня б 11:00 за Києвом.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Ватикані повідомили, що похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня. Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) у базиліці Святого Петра.

Від 23 квітня люди зможуть попрощатися з понтифіком у базиліці Святого Петра.

Нагадаємо, що 21 квітня помер Папа Римський Франциск у віці 88 років.

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського, де він висловив свої останні побажання щодо місця поховання.

Президент Володимир Зеленський може поїхати на прощання із Папою Римським

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.