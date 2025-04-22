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Похороны Папы Франциска пройдут 26 апреля — Ватикан

11:37, 22 апреля 2025
Похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля в 11:00 по Киеву.
Похороны Папы Франциска пройдут 26 апреля — Ватикан
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В Ватикане сообщили, что похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Церемония начнется в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву) в базилике Святого Петра.

С 23 апреля люди смогут попрощаться с понтификом в базилике Святого Петра.

Напомним, что Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского, где он высказал свои последние пожелания относительно места захоронения. 

Президент Владимир Зеленский может посетить прощание с Папой Римским Франциском.

21 апреля умер Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет. 

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Ватикан

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