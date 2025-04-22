Владимир Зеленский может поехать на прощание с Папой Франциском, где будет Трамп

Президент Зеленский планирует посетить церемонию прощания с Папой Франциском, где будет присутствовать Дональд Трамп.

Фото: Simone Risoluti/Vatican Media via AP/picture alliance

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Президент Владимир Зеленский может уехать на прощание с Папой Римским Франциском. Об этом пишет "Суспильне".

Ранее стало известно, что на похороны понтифика приедет президент США Дональд Трамп.

По данным ANSA, похороны Франциска запланированы на 26 апреля. Церемония пройдет в базилике Санта Мария Маджоре.

Напомним, что Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Римского, где он высказал свои последние пожелания относительно места захоронения.

21 апреля умер Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет.

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