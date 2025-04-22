Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за заморозки финансирования

Иск, поданный в окружной суд США, требует остановить и признать незаконной заморозку финансирования, а также любые аналогичные действия.

Фото: cbc.ca

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Гарвардский университет 21 апреля подал иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за заморозки миллиардов долларов федерального финансирования. Об этом сообщила студенческая газета университета The Harvard Crimson.

Университет обвинил Белый дом в проведении «произвольной и неконституционной кампании с целью наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав».

Иск был подан после того, как стало известно о планах администрации Трампа сократить еще 1 миллиард долларов федеральных грантов и контрактов для Гарварда, в дополнение к ранее объявленной заморозке финансирования в размере 2,2 миллиарда долларов.

«Компромисс, предложенный Гарварду и другим университетам, очевиден: либо позвольте правительству управлять вашим учебным заведением, либо поставьте под угрозу его способность совершать медицинские прорывы, научные открытия и инновационные решения», – заявили юристы Гарварда.

Иск, поданный в окружной суд США, требует остановить и признать незаконной заморозку $2,2 млрд, а также любые заморозки, произведенные на основании «неконституционных условий» в письмах администрации Трампа от 3 и 11 апреля.

В заявлении утверждается, что замораживание финансирования нарушает Первую поправку, поскольку «навязывает условия, основанные на субъективном мнении».

Гарвард также обвинил федеральные агентства в обходе предусмотренных законом процедур согласно разделу VI Закона о гражданских правах, заявив, что Департамент здравоохранения и социальных служб прекратил предоставление грантов без должного правового обоснования.

Ранее сообщалось, что Гарвардский университет отклонил требования Администрации президента США Дональда Трампа по государственному надзору.

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