Гарвард отклонил требования правительства США по государственному контролю

После отказа учебного заведения Вашингтон объявил о замораживании федерального финансирования для университета на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Источник фото: Bloomberg

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Гарвардский университет отклонил требования Администрации президента США Дональда Трампа по государственному надзору. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Вашингтон заявил, что пересматривает выделение 9 миллиардов долларов на федеральные контракты и гранты для Гарварда в рамках борьбы с якобы антисемитизмом. Эти настроения якобы вспыхнули во время пропалестинских протестов студентов за последние 18 месяцев.

Специальная группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом обвинила старейший университет страны в "тревожном понимании права, которое является эндемичным для самых престижных университетов и колледжей нашей страны".

Вашингтон потребовал от Гарварда реформ в структуре управления, пересмотра политики приема и найма, а также проведения аудита взглядов студентов и преподавателей на вопросы разнообразия.

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер написал в публичном письме, что требования, выдвинутые Министерством образования на прошлой неделе, позволят федеральному правительству "контролировать сообщество Гарвардского университета" и будут угрожать "ценностям школы как частного учреждения, посвященного поиску, производству и распространению знаний".

“Ни одно правительство — независимо от того, какая партия у власти — не должно диктовать, что могут преподавать частные университеты, кого они могут принять и нанять, а также какие области обучения и исследований они могут проводить", — написал Гарбер.

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