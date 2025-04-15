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Гарвард відхилив вимоги уряду США щодо державного нагляду

11:12, 15 квітня 2025
Після відмови установи Вашингтон оголосив про замороження федерального фінансування для університету на суму $2,3 мільярда.
Гарвард відхилив вимоги уряду США щодо державного нагляду
Джерело фото: Bloomberg
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Гарвардський університет відкинув вимоги Адміністрації президента США Дональда Трампа щодо державного нагляду. Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Вашингтон заявив, що переглядає виділення $9 мільярдів на федеральні контракти і гранти для Гарварду в межах боротьби з, як стверджується, антисемітизмом. Ці настрої нібито спалахнули під час пропалестинських протестів студентів за останні 18 місяців.

Спецгрупа Міністерства освіти США з протидії антисемітизму звинуватила найстаріший університет країни у «тривожному розумінні права, яке є ендемічним для найпрестижніших університетів і коледжів нашої країни».

Вашингтон зажадав від Гарварда реформ у структурі управління, перегляду політики прийому та найму, а також проведення аудиту поглядів студентів та викладачів на питання різноманітності.

Президент Гарвардського університету Алан Гарбер написав у публічному листі, що вимоги, висунуті Міністерством освіти минулого тижня, дозволять федеральному уряду «контролювати спільноту Гарвардського університету» і загрожуватимуть «цінностям школи як приватного закладу, присвяченого пошуку, виробництву та поширенню знань».

«Жоден уряд — незалежно від того, яка партія перебуває при владі — не повинен диктувати, чого можуть навчати приватні університети, кого вони можуть прийняти та найняти, а також які сфери навчання та дослідження вони можуть проводити», — написав Гарбер.

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США

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