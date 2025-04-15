В Киеве посадили за решетку парня, который дерзко ограбил военного

Злоумышленник выхватил из рук военного сумку с личными вещами и скрылся.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Святошинский районный суд Киева огласил приговор парню, который ограбил военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве напомнили, что в феврале сообщили о подозрении парню, который выхватил из рук военного сумку с личными вещами и убежал.

Тогда потерпевший обратился в районное управление и сообщил, что, когда он вечером возвращался домой со службы, его ограбил неизвестный.

Полицейские установили, что 21-летний злоумышленник заметил мужчину возле одной из местных станций метро и следил за ним, выжидая удобного момента, после чего напал и выхватил сумку, в которой находились ноутбук и мобильный телефон.

Оперативники разоблачили ранее судимого за аналогичные преступления злоумышленника и в течение нескольких часов задержали его. Вещественные доказательства были изъяты. Во время следствия нарушитель находился под стражей.

Святошинский районный суд Киева вынес злоумышленнику приговор в виде семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.