На Львовщине нетрезвый водитель насмерть сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии – что решил суд

Водитель Mercedes получил 6 лет за смертельную аварию на Львовщине.

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Во Львовской области осудили 57-летнего водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смертельно травмировал мотоциклиста и покинул место ДТП. Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Авария произошла 3 сентября 2024 года на трассе «Жовква - Каменка-Бугская» во Львовском районе. Водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki, за рулем которого находился 45-летний мужчина. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

После столкновения водитель легковушки скрылся. В приговоре отмечается, что обвиняемый сознательно оставил потерпевшего в опасном для жизни состоянии, не оказав помощи. Суд также указал, что мотоциклист находился в беспомощном состоянии и не мог самостоятельно позаботиться о своей жизни.

Во время судебного заседания водитель признал свою вину полностью. Он пояснил, что скрылся с места происшествия из-за испуга. Яворивский районный суд Львовской области по делу № 444/4962/24 назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, а также лишил права управления транспортными средствами сроком на десять лет.

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