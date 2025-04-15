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Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа

10:42, 15 апреля 2025
Согласно законопроектам, Верховная Рада должна продлить военное положение и мобилизацию до 6 августа.
Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа
Фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский 15 апреля внес в Верховную Раду законопроекты 13173 и 13172 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа.

Ожидается, что парламент поддержит эти законопроекты и продлит военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней уже на этой неделе.

Ранее о том, что парламент в очередной раз проголосует за продление мобилизации и военного положения, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины Владимир Зеленский

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