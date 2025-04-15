В США анонсировали пошлины на помидоры из Мексики

США введут 21% пошлины на мексиканские помидоры с июля.

Источник фото: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg

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С 14 июля США начнут взимать пошлины в размере почти 21% на большинство поставок помидоров из Мексики. Об этом пишет Bloomberg.

В Министерстве торговли США заявили о планах выйти из торгового соглашения 2019 года с Мексикой и ввести "антидемпинговые пошлины”.

Отмечается, что пошлины вводятся из-за "несправедливых цен" на мексиканские помидоры.

"Эти меры позволят американским производителям помидоров честно конкурировать на рынке", — заявили в ведомстве.

Мексика остается крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции в США — от помидоров до свежих ягод и овощей.

Ранее стало известно, что пошлины на пиломатериалы хвойных пород могут нарушить цепочку поставок туалетной бумаги в США.

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