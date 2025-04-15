Минобороны удвоило перечень должностей в рамках проекта «Контракт 18-24»

Проект Министерства обороны «Контракт 18-24», позволяющий молодым украинцам добровольно вступить в ряды ВСУ на условиях краткосрочного контракта, продолжает развиваться. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, в рамках инициативы существенно расширили перечень доступных боевых специальностей.
В частности, количество должностей, на которые могут претендовать добровольцы, увеличили с 9 до 18. Это позволяет желающим приобщиться к обороне страны выбрать направление, соответствующее их навыкам и физическим возможностям.
В обновленный список вошли:
Эти должности дополнили перечень, который уже был доступен:
Сейчас в проекте «Контракт 18-24» участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины. По словам Умерова, основная цель инициативы - предоставить больше возможностей для тех, кто сознательно выбирает службу, а также обеспечить надлежащую финансовую и социальную поддержку военнослужащих.
Министр подчеркнул, что работа над усовершенствованием проекта продолжается, чтобы сформировать профессиональную, мотивированную и эффективную армию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.