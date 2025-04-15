Минобороны удвоило перечень должностей в рамках проекта «Контракт 18-24»

В ВСУ открыли вдвое больше боевых должностей для добровольцев.

Фото: Facebook / Rustem Umerov

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Проект Министерства обороны «Контракт 18-24», позволяющий молодым украинцам добровольно вступить в ряды ВСУ на условиях краткосрочного контракта, продолжает развиваться. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, в рамках инициативы существенно расширили перечень доступных боевых специальностей.

В частности, количество должностей, на которые могут претендовать добровольцы, увеличили с 9 до 18. Это позволяет желающим приобщиться к обороне страны выбрать направление, соответствующее их навыкам и физическим возможностям.

В обновленный список вошли:

старший стрелок-номер обслуги

пулеметчик

пулеметчик-разведчик

старший наводчик

разведчик-наводчик

разведчик-номер обслуги

разведчик-радиотелефонист

разведчик-оператор

старший разведчик-стрелок-снайпер

Эти должности дополнили перечень, который уже был доступен:

стрелок

старший стрелок

стрелок-снайпер

стрелок-санитар

помощник гранатометчика

гранатометчик

старший гранатометчик

разведчик

старший разведчик

Сейчас в проекте «Контракт 18-24» участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины. По словам Умерова, основная цель инициативы - предоставить больше возможностей для тех, кто сознательно выбирает службу, а также обеспечить надлежащую финансовую и социальную поддержку военнослужащих.

Министр подчеркнул, что работа над усовершенствованием проекта продолжается, чтобы сформировать профессиональную, мотивированную и эффективную армию.

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