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Минобороны удвоило перечень должностей в рамках проекта «Контракт 18-24»

12:06, 15 апреля 2025
В ВСУ открыли вдвое больше боевых должностей для добровольцев.
Минобороны удвоило перечень должностей в рамках проекта «Контракт 18-24»
Фото: Facebook / Rustem Umerov
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Проект Министерства обороны «Контракт 18-24», позволяющий молодым украинцам добровольно вступить в ряды ВСУ на условиях краткосрочного контракта, продолжает развиваться. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, в рамках инициативы существенно расширили перечень доступных боевых специальностей.

В частности, количество должностей, на которые могут претендовать добровольцы, увеличили с 9 до 18. Это позволяет желающим приобщиться к обороне страны выбрать направление, соответствующее их навыкам и физическим возможностям.

В обновленный список вошли:

  • старший стрелок-номер обслуги
  • пулеметчик
  • пулеметчик-разведчик
  • старший наводчик
  • разведчик-наводчик
  • разведчик-номер обслуги
  • разведчик-радиотелефонист
  • разведчик-оператор
  • старший разведчик-стрелок-снайпер

Эти должности дополнили перечень, который уже был доступен:

  • стрелок
  • старший стрелок
  • стрелок-снайпер
  • стрелок-санитар
  • помощник гранатометчика
  • гранатометчик
  • старший гранатометчик
  • разведчик
  • старший разведчик

Сейчас в проекте «Контракт 18-24» участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины. По словам Умерова, основная цель инициативы - предоставить больше возможностей для тех, кто сознательно выбирает службу, а также обеспечить надлежащую финансовую и социальную поддержку военнослужащих.

Министр подчеркнул, что работа над усовершенствованием проекта продолжается, чтобы сформировать профессиональную, мотивированную и эффективную армию.

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ВСУ Минобороны Рустем Умеров

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