Для ограниченно годных сократят срок военной подготовки до месяца — Генштаб

С 1 мая бывшая категория ограниченно годных будет проходить военную подготовку в течение 30 дней, а не 45.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые снизят нагрузку на военнослужащих, годных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также в подразделениях логистики, связи и охраны.

Соответствующее решение принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским.

Начиная с 1 мая, указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

▪ сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

▪ снижение уровня физических нагрузок;

▪ формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

«Речь идет именно о бывшей категории «ограниченно годных», которые, согласно изменениям в законодательстве, должны проходить службу исключительно в тыловых частях — в соответствии с решением военно-врачебной комиссии.

Цель изменений — упорядочить программу подготовки, снизить ее интенсивность для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, а также доукомплектовать части обеспечения», — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.