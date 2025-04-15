OpenAI представила новую серию бюджетных моделей GPT-4.1 для программирования

OpenAI запускает GPT-4.1, mini и nano - более дешевые модели с впечатляющим объемом памяти.

Фото: OpenAI

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OpenAI объявила о запуске новой линейки моделей искусственного интеллекта GPT-4.1. Она включает три варианта: полноценную GPT-4.1, а также ее упрощенные версии - mini и nano. Эти модели недоступны в ChatGPT, но их можно интегрировать через API компании.

Ключевой особенностью всех трех версий является контекстное окно объемом один миллион токенов - это примерно 750 тысяч слов. Благодаря этому модели способны работать с большими объемами текста без потери смысла.

По данным OpenAI, GPT-4.1 особенно хорошо справляется с задачами, требующими точного выполнения инструкций и программирования. Компания отмечает, что обновление модели стало возможным благодаря обратной связи от разработчиков: GPT-4.1 лучше пишет код, реже вносит лишние изменения, точнее придерживается форматирования и эффективнее использует предоставленные инструменты.

Модель конкурирует с последними разработками от Google (Gemini 2.5 Pro) и Anthropic (Claude 3.7 Sonnet). В тесте SWE-bench Verified GPT-4.1 показала точность 54,6% - несколько ниже Gemini (63,8%) и Claude (62,3%). В тестах на понимание видео (Video-MME) GPT-4.1 достигла 72% точности в сложной категории длинных видео без субтитров.

Что касается цен:

- GPT-4.1 - $2 за миллион входящих токенов и $8 за исходящие;

- GPT-4.1 mini - $0,40 / $1,60;

- GPT-4.1 nano - $0,10 / $0,40 - самая доступная модель OpenAI.

Mini и nano - дешевле и быстрее, но менее точные. Их эффективность подойдет для задач, где не нужна высокая точность ответа или сложная логика.

Среди ограничений GPT-4.1 - снижение точности при очень длинных запросах. Также модель может слишком буквально воспринимать инструкции, поэтому нуждается в четких и лаконичных указаниях.

В OpenAI считают GPT-4.1 важным шагом на пути к созданию полноценного ИИ-агента, способного самостоятельно разрабатывать программные продукты.

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