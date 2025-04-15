Дмитрий Лубинец заявил, что полную гражданскую дееспособность можно получить до 18 лет — при каких условиях

Сначала ребенок имеет частичную гражданскую дееспособность, а с достижением определенного возраста приобретает полную, но есть исключения.

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Гражданская дееспособность — это способность человека самостоятельно принимать решения, заключать договоры, распоряжаться своим имуществом и доходами, а также нести юридическую ответственность за свои действия.

В Украине этот процесс происходит постепенно: сначала ребенок имеет частичную гражданскую дееспособность, а с достижением определенного возраста получает полную — и может нести ответственность за свои действия и решения.

До 14 лет ребенок может только совершать мелкие покупки, с 14 — распоряжаться своими доходами и открывать счет в банке. Полную дееспособность получают в 18 лет.

Однако, по словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, ее можно получить раньше при определенных обстоятельствах.

Условия и этапы приобретения гражданской дееспособности — в инфографике ниже:

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