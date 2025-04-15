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Компанию Meta обвиняют в монополии и могут заставить продать Instagram и WhatsApp

10:18, 15 апреля 2025
Компания Meta может лишиться Instagram и WhatsApp.
Компанию Meta обвиняют в монополии и могут заставить продать Instagram и WhatsApp
Фото: cloudfront.net
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Федеральная торговая комиссия США подала в суд на технологического гиганта Meta с обвинениями в монополизации рынка социальных сетей. Ее могут заставить продать Instagram и WhatsApp, пишет Associated Press.

По данным издания, торговая комиссия подала иск против Meta еще в 2020 году. В иске комиссия утверждает, что Meta купила Instagram и WhatsApp с целью подавления конкуренции и установления незаконной монополии на рынке социальных сетей.

Facebook (Meta) купил Instagram в 2012 году, а WhatsApp — в 2014 году. По состоянию на 2025 год, Instagram приносит 50% прибыли компании Meta от рекламы.

Сама компания Meta отвергает обвинения в «монополизации» рынка соцсетей и подчеркивает, что Федеральная торговая комиссия изначально разрешила покупку Instagram и WhatsApp.

Федеральной торговой комиссии предстоит доказать в суде, что владение компанией Meta такими соцсетями, как Facebook, Instagram и WhatsApp действительно сужает рынок в США. Если комиссии это удастся — суд заставит Meta продать активы Instagram и WhatsApp.

Судебный процесс запланирован на июль. В случае победы на втором этапе рассмотрения, ФТК должна будет доказать, что принудительное отчуждение у компании Instagram или WhatsApp действительно поможет восстановить конкуренцию на рынке.

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