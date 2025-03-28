Практика судов
  1. В мире

Meta возвращает классический Facebook – просмотр постов только от друзей

17:40, 28 марта 2025
Нововведение на Facebook позволяет просматривать только посты от друзей.
Meta возвращает классический Facebook – просмотр постов только от друзей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Meta решила вернуться к первоначальной концепции Facebook, предоставляя пользователям возможность просматривать только посты от своих друзей, вместо того чтобы видеть алгоритмическую ленту. Это нововведение уже доступно в США и Канаде, а в ближайшее время будет распространено на другие регионы.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажимать на иконку профиля в мобильном приложении и выбирать вкладку «Друзья». Пользователи также смогут закрепить эту ленту для быстрого доступа через настройки (Settings & Privacy - Settings - Tab bar).

В новой вкладке будут доступны истории, ролики, публикации, дни рождения и приглашения только от друзей. Компания отмечает, что таким образом хочет вернуть социальные сети к их основной функции - общению и взаимодействию.

«Социальные сети должны быть социальными. В этом духе мы добавим больше интересных, простых опытов, которые помогут вам общаться и делиться на Facebook в течение года», - говорится в заявлении Meta.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Facebook Meta

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уголовный процессуальный закон не содержит запрета на изменение гражданского иска в ходе судебного разбирательства — Верховный Суд

В уголовном процессуальном законодательстве отсутствуют оговорки относительно внесения изменений в гражданский иск в ходе судебного разбирательства, в том числе касающиеся увеличения исковых требований.

«Ресурса в районе больше нет» – суд оправдал одного из руководителей ТЦК, который не смог выполнить план мобилизации

В ТЦК и СП рассказали, что не смогли выполнить план мобилизации из-за отсутствия в районе достаточного количества военнообязанных, подходящих по возрасту и состоянию здоровья.

Верховный Суд разъяснил, что следует учитывать при закрытии дела в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении

КУС ВС указал, что при определении того, применяется ли п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в конкретном уголовном производстве, ключевую роль играет день начала досудебного расследования.

Если сторона уголовного процесса не указала в апелляционной жалобе определенных доводов, это не может быть основанием для ее возвращения — Верховный Суд

Вопрос о формулировке требований перед судом апелляционной инстанции и их обосновании относится к полномочиям стороны уголовного процесса и не может трактоваться как существенный недостаток апелляционной жалобы и быть основанием для ее возвращения.

Законопроект об изменении порядка рассмотрения пенсионных и социальных дел не решает проблему нехватки средств на выплаты, но ускорит судебный процесс — Денис Маслов

Как отметил Денис Маслов, этот законопроект не решает глобальную проблему нехватки средств для выплаты всех социальных гарантий, но позволит получить решение суда быстрее.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді