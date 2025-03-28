Meta возвращает классический Facebook – просмотр постов только от друзей

Нововведение на Facebook позволяет просматривать только посты от друзей.

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Meta решила вернуться к первоначальной концепции Facebook, предоставляя пользователям возможность просматривать только посты от своих друзей, вместо того чтобы видеть алгоритмическую ленту. Это нововведение уже доступно в США и Канаде, а в ближайшее время будет распространено на другие регионы.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажимать на иконку профиля в мобильном приложении и выбирать вкладку «Друзья». Пользователи также смогут закрепить эту ленту для быстрого доступа через настройки (Settings & Privacy - Settings - Tab bar).

В новой вкладке будут доступны истории, ролики, публикации, дни рождения и приглашения только от друзей. Компания отмечает, что таким образом хочет вернуть социальные сети к их основной функции - общению и взаимодействию.

«Социальные сети должны быть социальными. В этом духе мы добавим больше интересных, простых опытов, которые помогут вам общаться и делиться на Facebook в течение года», - говорится в заявлении Meta.

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