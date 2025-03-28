Meta повертає класичний Facebook – перегляд постів тільки від друзів

Нововведення на Facebook дозволяє переглядати тільки пости від друзів.

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Meta вирішила повернутися до початкової концепції Facebook, надаючи користувачам можливість переглядати лише пости від своїх друзів, замість того щоб бачити алгоритмічну стрічку. Це нововведення вже доступне в США та Канаді, а найближчим часом буде поширене на інші регіони.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно натискати на іконку профілю у мобільному додатку і вибирати вкладку «Друзі». Користувачі також зможуть закріпити цю стрічку для швидшого доступу через налаштування (Settings & Privacy – Settings – Tab bar).

У новій вкладці будуть доступні історії, ролики, публікації, дні народження та запрошення тільки від друзів. Компанія зазначає, що таким чином хоче повернути соціальні мережі до їх основної функції — спілкування і взаємодії.

«Соціальні мережі мають бути соціальними. У цьому дусі ми додамо більше цікавих, простих досвідів, які допоможуть вам спілкуватися та ділитися на Facebook протягом року», — йдеться у заяві Meta.

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