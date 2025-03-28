Плавляться графічні процесори — у ChatGPT ввели обмеження через тренд Ghibli

Графічні процесори OpenAI не витримують напливу запитів у чат-боті ChatGPT у стилі Ghibli.

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Компанія OpenAI запровадила обмеження на кількість запитів у чат-боті ChatGPT після вірусного тренду в соціальних мережах, у межах якого майже все перетворювалося на AI-арт у стилі знаменитої японської анімаційної студії Ghibli.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман на своїй сторінці в соцмережі X заявив, що, хоча спостерігати за творчістю користувачів у ChatGPT дуже весело, обмеження є необхідними.

«Дуже приємно бачити, як люди полюбили зображення в ChatGPT, але наші графічні процесори плавляться. Ми тимчасово вводимо деякі обмеження на кількість запитів, поки працюємо над підвищенням ефективності», — сказав він.

«Крім того, ми відхиляємо деякі запити на генерацію, які мали б дозволятися; ми виправляємо ці проблеми так швидко, як тільки можемо», — додав він.

При цьому Альтман не назвав точних термінів дії обмежень.

Нагадаємо, компанія OpenAI запустила оновлену функцію генерації зображень у ChatGPT-4o 25 березня, внаслідок чого користувачі масово почали публікувати в соціальних мережах зображення в художньому стилі Studio Ghibli — відомої своїми анімаційними фільмами «Віднесені привидами» та «Мій сусід Тоторо».

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