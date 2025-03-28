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У Краснопіллі обстріли не припиняються – залишаються 150 людей, село в руїнах

13:14, 28 березня 2025
Через масштабні обстріли в Краснопіллі не працюють магазини, аптеки, а інші об'єкти інфраструктури також значно пошкоджені.
У Краснопіллі обстріли не припиняються – залишаються 150 людей, село в руїнах
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У селі Краснопілля Сумської області, яке майже щодня страждає від російських обстрілів, наразі залишаються близько 150 осіб. Інфраструктура населеного пункту зазнала значних руйнувань.

Як повідомила прессекретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта в Радіо Свобода, більшість жителів села виїхала, однак частина людей, переважно похилого віку, все ще залишається. Вони або не бажають покидати свої домівки, або планують виїхати пізніше.

За словами Юхти, населені пункти в п’ятикілометровій зоні від Краснопілля, де оголошено евакуацію, «практично пусті». У деяких із них залишаються по кілька десятків людей.

Секретарка селищної ради також підтвердила, що останнім часом обстрілів стало більше, і тому місцева влада вирішила евакуюватися. Адміністративні будівлі селищної ради, зокрема її основне приміщення, зазнали серйозних пошкоджень, і наразі робота там неможлива.

«У Краснопіллі не працює жоден магазин, у нас не працюють аптеки, у нас практично не працює нічого, було відсутнє світло, воду наше комунальне підприємство подавали там зранку трошки через засоби аварійного живлення. Також відсутнє газопостачання, але говоримо і хочемо відновлювати», — додала Юхта.

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