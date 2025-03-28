В Краснополье обстрелы не прекращаются – остаются 150 человек, село в руинах

Из-за масштабных обстрелов в Краснополье не работают магазины, аптеки, а другие объекты инфраструктуры также значительно повреждены.

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В селе Краснополье Сумской области, которое почти ежедневно страдает от российских обстрелов, сейчас остаются около 150 человек. Инфраструктура населенного пункта подверглась значительным разрушениям.

Как сообщила пресс-секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта в Радио Свобода, большинство жителей села выехали, однако часть людей, преимущественно пожилого возраста, все еще остается. Они либо не желают покидать свои дома, либо планируют выехать позже.

По словам Юхты, населенные пункты в пятикилометровой зоне от Краснополья, где объявлена эвакуация, «практически пустые». В некоторых из них остаются по несколько десятков человек.

Секретарь поселкового совета также подтвердила, что в последнее время обстрелов стало больше, и поэтому местные власти решили эвакуироваться. Административные здания поселкового совета, в частности его основное помещение, получили серьезные повреждения, и сейчас работа там невозможна.

«В Краснополье не работает ни один магазин, у нас не работают аптеки, у нас практически не работает ничего, отсутствовал свет, воду наше коммунальное предприятие подавали там утром немножко через средства аварийного питания. Также отсутствует газоснабжение, но говорим и хотим восстанавливать», - добавила Юхта.

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