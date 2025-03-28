Законопроект об изменении порядка рассмотрения пенсионных и социальных дел не решает проблему нехватки средств на выплаты, но ускорит судебный процесс — Денис Маслов

Как отметил Денис Маслов, этот законопроект не решает глобальную проблему нехватки средств для выплаты всех социальных гарантий, но позволит получить решение суда быстрее.

Источник фото: facebook.com/maslov.denys

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 11170-д, которым предлагается изменить порядок рассмотрения пенсионных и других социальных дел в административных судах. Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала изменения, предусмотренные этим законопроектом.

В частности, он предусматривает, что при открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Соавтор законопроекта, глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов прокомментировал данный законопроект.

«Мы должны обеспечить гражданам доступ к быстрому правосудию, чтобы их права защищались быстро и эффективно. Этот законопроект не решает глобальную проблему нехватки средств для выплаты всех социальных гарантий. Он сосредоточен на одном аспекте — чтобы хотя бы сократить путь через бюрократические дебри для наших людей. Чтобы суды рассматривали дела быстрее, эффективнее, и люди получали удовлетворение и соответствующие социальные выплаты.

Он предусматривает, что дела должны рассматриваться в срок до 60 дней, повышенные требования к поведению органов государственной власти в процессе, больше требований к ним. Также он предусматривает, что в апелляционном порядке государственным органам будет сложнее обжаловать решения, когда уже есть устоявшаяся практика, в том числе Верховного Суда по такой категории дел. И чтобы не было этого обжалования ради затягивания дела.

С другой стороны, для баланса законопроект также предусматривает право участия органов государственной власти, распорядителей бюджетных средств, когда Верховный Суд рассматривает дело, которое может существенно повлиять на общественные отношения и бюджетные выплаты.

В обязательном порядке Верховный Суд должен будет рассмотреть вопрос участия центральных органов исполнительной власти, распорядителей бюджетных средств, а также Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, если дело было инициировано по иску физического лица», — отметил Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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