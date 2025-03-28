Законопроект про зміну порядку розгляду пенсійних і соціальних справ не вирішує проблему нестачі коштів на виплати, але прискорить судовий процес — Денис Маслов

Як зазначив Денис Маслов, цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій, але дозволить отримати рішення суду швидше.

Джерело фото: facebook.com/maslov.denys

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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 11170-д, яким пропонується змінити порядок розгляду пенсійних та інших соціальних справ в адмінсудах. Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала зміни, які передбачені цим законопроектом.

Зокрема він передбачає, що при відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

Співініціатор законопроекту, голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов прокоментував даний законопроект.

«Ми маємо забезпечити громадянам доступ до швидкого правосуддя для того, щоб їх права захищалися швидко та в ефективний спосіб.

Цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій. Він сконцентрований на одному аспекті - щоб принаймі зменшити шлях через бюрократичні нетрі для наших людей. Щоб суди розглядали справи більш швидко, ефективно, і люди отримували задоволення і відповідні соціальні виплати.

Він передбачає, що справи мають розглядатися у строк до 60 днів, підвищені вимоги до поведінки в процесі органів державної влади, більше вимог до них. Також він передбачає, що в апеляційному порядку держорганам буде складніше оскаржити, коли вже є усталена практика, у тому числі Верховного Суду по такій категорії справ. І щоб не було цього оскарження заради затягування справи.

З іншого боку, для балансу законопроект також передбачає право участі органів державної влади, розпорядників бюджетних коштів, коли Верховний Суд розглядає справу, яка може суттєво вплинути на суспільні відносини і на бюджетні виплати.

В обовʼязковому порядку Верховний Суд повинен буде розглянути питання участі центральних органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів, а також Уповноваженого ВР з прав людини, якщо справа була почата за позовом фізичної особи», зазначив Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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