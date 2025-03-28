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Законопроект про зміну порядку розгляду пенсійних і соціальних справ не вирішує проблему нестачі коштів на виплати, але прискорить судовий процес — Денис Маслов

13:05, 28 березня 2025
Як зазначив Денис Маслов, цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій, але дозволить отримати рішення суду швидше.
Законопроект про зміну порядку розгляду пенсійних і соціальних справ не вирішує проблему нестачі коштів на виплати, але прискорить судовий процес — Денис Маслов
Джерело фото: facebook.com/maslov.denys
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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 11170-д, яким пропонується змінити порядок розгляду пенсійних та інших соціальних справ в адмінсудах. Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала зміни, які передбачені цим законопроектом.

Зокрема він передбачає, що при відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

Співініціатор законопроекту, голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов прокоментував даний законопроект.

«Ми маємо забезпечити громадянам доступ до швидкого правосуддя для того, щоб їх права захищалися швидко та в ефективний спосіб.

Цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій. Він сконцентрований на одному аспекті - щоб принаймі зменшити шлях через бюрократичні нетрі для наших людей. Щоб суди розглядали справи більш швидко, ефективно, і люди отримували задоволення і відповідні соціальні виплати.

Він передбачає, що справи мають розглядатися у строк до 60 днів, підвищені вимоги до поведінки в процесі органів державної влади, більше вимог до них. Також він передбачає, що в апеляційному порядку держорганам буде складніше оскаржити, коли вже є усталена практика, у тому числі Верховного Суду по такій категорії справ. І щоб не було цього оскарження заради затягування справи.

З іншого боку, для балансу законопроект також передбачає право участі органів державної влади, розпорядників бюджетних коштів, коли Верховний Суд розглядає справу, яка може суттєво вплинути на суспільні відносини і на бюджетні виплати.

В обовʼязковому порядку Верховний Суд повинен буде розглянути питання участі центральних органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів, а також Уповноваженого ВР з прав людини, якщо справа була почата за позовом фізичної особи», зазначив Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект

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Законопроект про зміну порядку розгляду пенсійних і соціальних справ не вирішує проблему нестачі коштів на виплати, але прискорить судовий процес — Денис Маслов

Як зазначив Денис Маслов, цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій, але дозволить отримати рішення суду швидше.

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