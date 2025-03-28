Начштабу на Миколаївщині судитимуть за махінації з бойовими виплатами на понад 4 мільйони гривень

Посадовець допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях.

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На Миколаївщині судитимуть начальника штабу одного з військових підрозділів, який допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що у червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. А посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.

Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень.

Начальник штабу обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

«Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно обвинуваченого накладено арешт. Під час досудового розслідування ним добровільно вже відшкодовано майже 2 млн гривень», — вказали в ДБР.

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