Міноборони виділило понад 12 млрд на забезпечення бойових бригад у першому кварталі 2025 року

Україна інвестує в БпЛА, РЕБ та транспорт для армії.

Фото: armyinform

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У першому кварталі 2025 року Міністерство оборони України виділило майже 12,3 мільярда гривень на забезпечення бойових бригад. Кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БпЛА), засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), транспортних засобів та іншого важливого обладнання для покращення ефективності підрозділів на передовій.

Одним з ключових проєктів є ініціатива Президента України Володимира Зеленського — «Лінія дронів». У рамках цієї програми п’ять найуспішніших бойових частин, що активно використовують БпЛА, отримали можливість самостійно закуповувати дрони, засоби РЕБ і автотранспорт для мобільних груп. Використання безпілотників дозволить створити «killzone» на ділянках фронту та заблокувати рух ворожої живої сили і транспорту.

Міноборони наголошує на важливості оперативного фінансування потреб бойових частин, оскільки саме на місцях найкраще розуміють актуальні потреби конкретних ділянок лінії бойового зіткнення. Таким чином, бригади можуть самостійно визначати пріоритетні закупівлі БпЛА.

«Міноборони прагне якнайшвидше доставляти нові українські дрони до бойових бригад. Саме тому на початку 2025 року змінили правила закупівель для військових частин, що дозволило їм закуповувати як кодифіковані, так і некодифіковані вироби за спрощеними процедурами. Такі швидкі закупівлі дають можливість бойовим бригадам безпосередньо на полі бою тестувати найкращі інноваційні зразки вітчизняних БпЛА та пропонувати їх до масштабування військово-політичному керівництву країни», — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Міністерство оборони й надалі продовжить практику безпосереднього фінансування бойових бригад, забезпечуючи їм можливість самостійно визначати свої потреби для зміцнення обороноздатності країни.

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