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Минобороны выделило более 12 млрд на обеспечение боевых бригад в первом квартале 2025 года

16:46, 28 марта 2025
Украина инвестирует в БпЛА, РЭБ и транспорт для армии.
Минобороны выделило более 12 млрд на обеспечение боевых бригад в первом квартале 2025 года
Фото: armyinform
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В первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины выделило почти 12,3 миллиарда гривен на обеспечение боевых бригад. Средства будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), транспортных средств и другого важного оборудования для улучшения эффективности подразделений на передовой.

Одним из ключевых проектов является инициатива Президента Украины Владимира Зеленского - «Линия дронов». В рамках этой программы пять самых успешных боевых частей, активно использующих БпЛА, получили возможность самостоятельно закупать дроны, средства РЭБ и автотранспорт для мобильных групп. Использование беспилотников позволит создать «killzone» на участках фронта и заблокировать движение вражеской живой силы и транспорта.

Минобороны подчеркивает важность оперативного финансирования потребностей боевых частей, поскольку именно на местах лучше всего понимают актуальные потребности конкретных участков линии боевого соприкосновения. Таким образом, бригады могут самостоятельно определять приоритетные закупки БпЛА.

«Минобороны стремится как можно быстрее доставлять новые украинские дроны в боевые бригады. Именно поэтому в начале 2025 года изменили правила закупок для воинских частей, что позволило им закупать как кодифицированные, так и некодифицированные изделия по упрощенным процедурам. Такие быстрые закупки дают возможность боевым бригадам непосредственно на поле боя тестировать лучшие инновационные образцы отечественных БпЛА и предлагать их к масштабированию военно-политическому руководству страны», - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Министерство обороны и в дальнейшем продолжит практику непосредственного финансирования боевых бригад, обеспечивая им возможность самостоятельно определять свои потребности для укрепления обороноспособности страны.

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оружие Минобороны

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