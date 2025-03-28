В Минобороны заявили о работе над законопроектом о демобилизации

В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ ведут работу по подготовке законопроекта о демобилизации.

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Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ продолжают работать над законопроектом по демобилизации. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время часа вопросов к Правительству на пленарном заседании Верховной Рады 28 марта.

«Министерство обороны вместе с Генеральным штабом ведет работу по подготовке этого законопроекта... позиция Генерального штаба, позиция Главкома, начальника Генерального штаба очень важна для этого законопроекта, потому что именно они отвечают за успех военных операций, которые сейчас ведутся нашими военнослужащими», — сказала она.

По словам Черногоренко, все понимают социальную значимость этого законопроекта.

«Здесь нужна совместная работа, мы ее очень быстро ведем», — отметила заместитель министра.

Ранее в Минобороны указывали, что законопроект о демобилизации разработан, но нужно понять, кем заменить военных.

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