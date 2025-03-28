Верховный Суд опубликовал сводный обзор решений ЕСПЧ за 2024 год

В обзоре систематизировано по статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям и постановлениям, вынесенным в течение 2024 года, которые изложены в периодических обзорах практики ЕСПЧ.

Для удобства пользования решения и постановления, приведенные в сводном обзоре, систематизированы по статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, каждое решение содержит ссылку на периодический обзор с переводом соответствующего фрагмента.

Со всеми обзорами практики ЕСПЧ, подготовленными Верховным Судом, можно ознакомиться по ссылке.

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