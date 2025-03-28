Прокуратура Бельгии расследует изнасилование женщин после подмешивания наркотиков в напитки в баре

В Бельгии арестовали трех менеджеров бара по делу об изнасиловании и наркотиках в напитках.

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Трое менеджеров бара в Бельгии стали частью группы из пяти мужчин, которых арестовали в рамках расследования об изнасиловании и сексуальном насилии над десятками женщин. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Прокуроры заявили, что подозреваемые причастны к подмешиванию наркотиков в напитки, что привело к насильственным действиям в отношении по меньшей мере 41 женщины в период с декабря 2021 года по декабрь 2024 года.

Трое из пяти подозреваемых руководили заведениями в городе Кортрейк на севере Западной Фландрии, где и совершались преступления. Следователи считают, что они обсуждали свои действия между собой.

В рамках расследования прокуратура арестовала пятерых мужчин. Двое из них предстали перед следственным судьей вчера, еще двое допрашиваются детективами, а пятого отпустили после допроса.

Преступники подозреваются в изнасиловании, сексуальном насилии и незаконном употреблении вредных веществ. Как сообщает прокуратура, в женские напитки добавляли наркотики, в частности кетамин - анестетик, который используют для рекреационных целей из-за его галлюциногенных свойств.

«Молодым женщинам предлагали порции алкоголя, часто со вкусом амаретто, после чего они просыпались на следующее утро в неизвестной постели или в собственной постели с явными доказательствами сексуального насилия», - отметил представитель прокуратуры Том Янсенс.

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