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Прокуратура Бельгії розслідує зґвалтування жінок після підмішування наркотиків у напої у барі

20:29, 28 березня 2025
У Бельгії заарештували трьох менеджерів бару у справі про зґвалтування та наркотики в напоях.
Прокуратура Бельгії розслідує зґвалтування жінок після підмішування наркотиків у напої у барі
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Троє менеджерів бару в Бельгії стали частиною групи з п’яти чоловіків, яких заарештували в рамках розслідування щодо зґвалтування та сексуального насильства над десятками жінок. Про це повідомляє BBC із посиланням на місцеву поліцію.

Прокурори заявили, що підозрювані причетні до підмішування наркотиків до напоїв, що призвело до насильницьких дій щодо щонайменше 41 жінки в період з грудня 2021 року по грудень 2024 року.

Троє з п’яти підозрюваних керували закладами в місті Кортрейк на півночі Західної Фландрії, де і відбувалися злочини. Слідчі вважають, що вони обговорювали свої дії між собою.

В рамках розслідування прокуратура заарештувала п’ятьох чоловіків. Двоє з них постали перед слідчим суддею вчора, ще двоє допитуються детективами, а п’ятого відпустили після допиту.

Злочинці підозрюються в зґвалтуванні, сексуальному насильстві та незаконному вживанні шкідливих речовин. Як повідомляє прокуратура, до жіночих напоїв додавали наркотики, зокрема кетамін — анестетик, який використовують для рекреаційних цілей через його галюциногенні властивості.

«Молодим жінкам пропонували порції алкоголю, часто зі смаком амаретто, після чого вони прокидалися наступного ранку в невідомому ліжку або у власному ліжку з явними доказами сексуального насильства», — зазначив речник прокуратури Том Янсенс.

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прокуратура Бельгія

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