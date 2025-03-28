Кабмін ухвалив постанову щодо електронної взаємодії між Державним реєстром обтяжень рухомого майна та Реєстром аграрних нот

Під час проведення державної реєстрації обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, оплата за надання сервісних послуг здійснюється обтяжувачем відповідно до умов договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, укладеного з адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

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Уряд 28 березня вніс зміни до постанови від 24.12.2024 №1484 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації».

Зокрема передбачено, що до запровадження електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром обтяжень рухомого майна та Реєстром аграрних нот щодо державної реєстрації обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, державна реєстрація обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, проводиться за заявами, поданими адміністратором Реєстру аграрних нот в електронній формі, відповідно до умов договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, укладеного з адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Крім того, уряд встановив, що під час проведення державної реєстрації обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, оплата за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису та за надання сервісних послуг здійснюється обтяжувачем відповідно до умов договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, укладеного з адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Автор: Наталя Мамченко

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