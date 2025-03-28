Кабмин принял постановление об электронном взаимодействии между Государственным реестром обременений движимого имущества и Реестром аграрных нот

Во время проведения государственной регистрации обременений движимого имущества, являющегося предметом залога по аграрным нотам, оплата за предоставление сервисных услуг осуществляется обременителем в соответствии с условиями договора о предоставлении сервисной услуги по обработке электронных заявлений, заключенного с администратором Государственного реестра обременений движимого имущества.

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Правительство 28 марта внесло изменения в постановление от 24.12.2024 №1484 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам государственной регистрации».

В частности, предусмотрено, что до внедрения электронной информационной взаимосвязи между Государственным реестром обременений движимого имущества и Реестром аграрных нот в отношении государственной регистрации обременений движимого имущества, являющегося предметом залога по аграрным нотам, в соответствии с Порядком ведения Государственного реестра обременений движимого имущества, государственная регистрация обременений движимого имущества, являющегося предметом залога по аграрным нотам, проводится по заявлениям, поданным администратором Реестра аграрных нот в электронной форме, в соответствии с условиями договора о предоставлении сервисной услуги по обработке электронных заявлений, заключенного с администратором Государственного реестра обременений движимого имущества.

Кроме того, правительство установило, что во время проведения государственной регистрации обременений движимого имущества, являющегося предметом залога по аграрным нотам, оплата за внесение в Государственный реестр обременений движимого имущества записи, изменений и дополнительных сведений к записи, а также за предоставление сервисных услуг осуществляется обременителем в соответствии с условиями договора о предоставлении сервисной услуги по обработке электронных заявлений, заключенного с администратором Государственного реестра обременений движимого имущества.

Автор: Наталя Мамченко

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