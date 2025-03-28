США считают преждевременными переговоры с Россией на высшем уровне — Марко Рубио

В Вашингтоне считают, что для начала такого диалога с Россией требуется больший прогресс на техническом уровне.

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что пока рано говорить о переговорах США и России на высшем уровне. Об этом сообщает издание Barron's.

В частности, США пока не рассматривают возможность проведения переговоров с Россией на высшем уровне. Белый дом в настоящее время оценивает реакцию Кремля на инициативы Вашингтона по прекращению полномасштабной войны против Украины.

Отвечая на вопросы журналистов о потенциальном диалоге между США и РФ, Рубио подчеркнул, что для начала такого диалога необходим более значительный прогресс на техническом уровне.

«Нам еще предстоит многое сделать, особенно с российской стороной, с которой у нас фактически не было содержательных контактов уже много лет», — отметил он.

Комментируя сроки возможного прогресса, Рубио признал, что прогнозировать их сложно, поскольку «многое не зависит от Соединенных Штатов».

Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа планирует провести консультации для анализа итогов последнего раунда переговоров с Россией.

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