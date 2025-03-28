США вважають передчасними переговори з Росією на найвищому рівні — Марко Рубіо

У Вашингтоні вважають, що для початку такого діалогу з Росією потрібен більший прогрес на технічному рівні.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що поки зарано говорити про перемовини США та Росії на найвищому рівні. Про це повідомляє видання Barron's.

Зокрема, США поки не розглядають можливість проведення переговорів з Росією на найвищому рівні. Білий дім наразі оцінює реакцію Кремля на ініціативи Вашингтона щодо припинення повномасштабної війни проти України.

У відповідь на запитання журналістів про потенційний діалог між США та РФ, Рубіо підкреслив, що для початку такого діалогу необхідний більш значний поступ на технічному рівні.

«Нам ще потрібно багато чого зробити, особливо з російською стороною, з якою ми фактично не мали змістовних контактів уже багато років», — зазначив він.

Коментуючи терміни можливого прогресу, Рубіо визнав, що прогнозувати їх складно, адже «багато що не залежить від Сполучених Штатів».

Він також повідомив, що адміністрація президента Дональда Трампа планує провести консультації для аналізу підсумків останнього раунду переговорів з Росією.

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