Верховний Суд оприлюднив зведений огляд рішень ЄСПЛ за 2024 рік

В огляді систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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Верховний Суд оприлюднив огляд практики Європейського суду з прав людини за постановленими впродовж 2024 року рішеннями та ухвалами, які викладені в періодичних оглядах практики ЄСПЛ.

Для зручності в користуванні рішення та ухвали, наведені у зведеному огляді, систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, кожне рішення містить посилання на періодичний огляд з перекладом відповідного витягу.

З усіма оглядами практики ЄСПЛ, підготовленими Верховним Судом, можна ознайомитися за посиланням.

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