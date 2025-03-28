У Міноборони заявили про роботу над законопроектом про демобілізацію

Наразі Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ ведуть роботу з підготовки законопроекту про демобілізацію.

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Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ продовжують працювати над законопроєктом щодо демобілізації. Про це сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час години запитань до Уряду на пленарному засіданні Верховної Ради 28 березня.

«Міністерство оборони разом з Генеральним штабом веде роботу з підготовки цього законопроєкту... позиція Генерального штабу, позиція Головкому, начальника Генерального штабу дуже важлива для цього законопроекту, тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій, які зараз ведуться нашими військовослужбовцями», - сказала вона.

За словами Черногоренко, що усі розуміють соціальну значимість цього законопроєкту.

«Тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо», - зазначила заступниця міністра.

Раніше у Міноборони вказували, що законопроект про демобілізацію розробллений, але треба зрозуміти, ким замінити військових.

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