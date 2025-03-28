Начальника штаба в Николаевской области будут судить за махинации с боевыми выплатами на сумму свыше 4 миллионов гривен

Должностное лицо допустило необоснованное начисление боевых выплат военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях.

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В Николаевской области будут судить начальника штаба одного из военных подразделений, который допустил необоснованное начисление боевых выплат военнослужащим, не принимавшим участия в боевых действиях. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в июне 2024 года должностное лицо поручило заниматься начислением выплат подчинённому, не имеющему достаточного профессионального опыта. Тот, в свою очередь, оформил побратимам вознаграждение, которое назначается только в случае непосредственного участия в боевых действиях. А должностное лицо не проверило действия подчинённого и согласовало документы о начислении денег.

Общая сумма установленных убытков государству составляет более 4,3 млн гривен.

Начальник штаба обвиняется в небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершённом в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

«Для обеспечения возмещения причинённых государству убытков на имущество обвиняемого наложен арест. Во время досудебного расследования он добровольно уже возместил почти 2 млн гривен», — указали в ГБР.

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