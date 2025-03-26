Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів – Рада схвалила законопроект

Парламент прийняв за основу зміни щодо розгляду пенсійних та соціальних справ, який передбачає, що при відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

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Верховна Рада 26 березня прийняла у першому читанні законопроект 11170-д, яким пропонується змінити порядок розгляду пенсійних та інших соціальних справ в адмінсудах.

«Адміністративні суди перетворилися на «філіали» Пенсійного фонду», зазначив у своєму виступі доповідач, член комітету з питань правової політики Павло Павліш, вочевидь, маючи на увазі кількість оскаржень у судах.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала зміни, які передбачені цим законопроектом.

Зокрема, якщо Верховний Суд при вирішенні питання про відкриття провадження у зразковій справі встановить, що судове рішення може стосуватися виплат за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів чи бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, або ж якщо судове рішення, ухвалене у цій справі, може вплинути на формування та реалізацію державної політики у певній сфері суспільних відносин, то він одночасно вирішує питання про залучення до участі в зразковій справі як третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері суспільних відносин;

відповідного головного розпорядника бюджетних коштів – якщо судове рішення, ухвалене у цій справі, може стосуватися виплат за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів;

страховика, визначеного Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» – якщо судове рішення, ухвалене у цій справі, може стосуватися виплат за рахунок коштів бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – якщо позов подано фізичною особою або суб’єктом владних повноважень до фізичної особи;

Раду бізнес-омбудсмена – якщо позов подано юридичною особою, фізичною особою - підприємцем або суб’єктом владних повноважень до юридичної особи, фізичної особи - підприємця.

Відповідні зміни пропонується внести законопроектом 11170-д до статті 290 Кодексу адмінсудочинства, яка регулює особливості провадження у зразковій справі.

Як зазначають автори проекту на чолі з головою Комітету Денисом Масловим, спори про пенсійні та інші соціальні виплати становлять величезну частку від загального навантаження на адміністративні суди і ця кількість постійно зростає.

З огляду на існуючу тенденцію збільшення кількості зазначених справ в провадженні адміністративних судів, існує доцільність удосконалити особливості їх розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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