Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада 26 березня прийняла у першому читанні законопроект 11170-д, яким пропонується змінити порядок розгляду пенсійних та інших соціальних справ в адмінсудах.
«Адміністративні суди перетворилися на «філіали» Пенсійного фонду», зазначив у своєму виступі доповідач, член комітету з питань правової політики Павло Павліш, вочевидь, маючи на увазі кількість оскаржень у судах.
Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала зміни, які передбачені цим законопроектом.
Зокрема, якщо Верховний Суд при вирішенні питання про відкриття провадження у зразковій справі встановить, що судове рішення може стосуватися виплат за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів чи бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, або ж якщо судове рішення, ухвалене у цій справі, може вплинути на формування та реалізацію державної політики у певній сфері суспільних відносин, то він одночасно вирішує питання про залучення до участі в зразковій справі як третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:
Відповідні зміни пропонується внести законопроектом 11170-д до статті 290 Кодексу адмінсудочинства, яка регулює особливості провадження у зразковій справі.
Як зазначають автори проекту на чолі з головою Комітету Денисом Масловим, спори про пенсійні та інші соціальні виплати становлять величезну частку від загального навантаження на адміністративні суди і ця кількість постійно зростає.
З огляду на існуючу тенденцію збільшення кількості зазначених справ в провадженні адміністративних судів, існує доцільність удосконалити особливості їх розгляду.
Автор: Наталя Мамченко
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