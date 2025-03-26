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Верховный Суд при решении образцовых дел, касающихся бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств – Рада одобрила законопроект

11:12, 26 марта 2025
Парламент принял за основу изменения относительно рассмотрения пенсионных и социальных дел, которые предусматривают, что при открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
Верховный Суд при решении образцовых дел, касающихся бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств – Рада одобрила законопроект
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Верховная Рада 26 марта приняла в первом чтении законопроект 11170-д, которым предлагается изменить порядок рассмотрения пенсионных и других социальных дел в административных судах.

«Административные суды превратились в «филиалы» Пенсионного фонда», отметил в своем выступлении докладчик, член комитета по вопросам правовой политики Павел Павлиш, очевидно, имея ввиду количество обжалований в суды.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала изменения, предусмотренные этим законопроектом.

В частности, если Верховный Суд при решении вопроса об открытии производства по образцовому делу установит, что судебное решение может касаться выплат за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов или бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования, либо если судебное решение, принятое по этому делу, может повлиять на формирование и реализацию государственной политики в определенной сфере общественных отношений, то он одновременно решает вопрос о привлечении к участию в образцовом деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора:

  • центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в соответствующей сфере общественных отношений;
  • соответствующего главного распорядителя бюджетных средств – если судебное решение, принятое по этому делу, может касаться выплат за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов;
  • страховщика, определенного Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании» – если судебное решение, принятое по этому делу, может касаться выплат за счет средств бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования;
  • Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – если иск подан физическим лицом или субъектом властных полномочий к физическому лицу;
  • Совет бизнес-омбудсмена – если иск подан юридическим лицом, физическим лицом-предпринимателем или субъектом властных полномочий к юридическому лицу, физическому лицу-предпринимателю.

Соответствующие изменения предлагается внести законопроектом 11170-д в статью 290 Кодекса административного судопроизводства, которая регулирует особенности производства по образцовому делу.

Как отмечают авторы проекта во главе с председателем Комитета Денисом Масловым, споры о пенсионных и других социальных выплатах составляют огромную долю от общего нагрузки на административные суды, и это количество постоянно растет.

Учитывая существующую тенденцию увеличения количества указанных дел в производстве административных судов, существует целесообразность усовершенствовать особенности их рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

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