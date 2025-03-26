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В ВМС объяснили, что для Украины означало бы прекращение огня в Черном море

14:01, 26 марта 2025
Для нас перемирие на море – это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины, - представитель ВМС Плетенчук.
В ВМС объяснили, что для Украины означало бы прекращение огня в Черном море
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Если будет достигнут режим прекращения огня в море, это должно быть прекращение обстрелов портовых объектов Украины. Такую информацию озвучил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Радио Свобода.

«Для нас перемирие на море – это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы видим это так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться не сложно», - сказал Плетенчук.

Он отметил, что для окончательных выводов следует дождаться финального документа. Кроме того, Плетенчук уточнил, что морская составляющая российских атак не является основной.

«По состоянию на сегодняшний день носители крылатых ракет Калибр в Черном море с начала года за три месяца применялись три раза. Сказать, что это было удачное применение, например, я не могу», — сообщил Плетенчук.

По его словам, ракетный комплекс Искандер-М, находящийся на территории временно оккупированного Крыма, и с которого наносятся удары по территории Украины, несет значительную опасность.

Кроме того, из оккупированного Россией полуострова — из мыса Чауда — враг осуществляет запуски шахедов.

Однако, по словам Плетенчука, вопрос, будет ли это считаться морской компонентой в прекращении огня на море, пока открыт.

«Да, шахеды заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но это морская компонента, или нет. Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, являются частью перемирия на море», — отметил спикер ВМС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Белом доме заявили, что США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море.

Россия опубликовала свою версию договоренностей с США по перемирию в Черном море.

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рф Украина война Черное море

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