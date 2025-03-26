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У ВМС пояснили, що для України означало б припинення вогню в Чорному морі

14:01, 26 березня 2025
Для нас перемир’я на морі – це припинення обстрілів портової інфраструктури України, — речник ВМС Плетенчук.
У ВМС пояснили, що для України означало б припинення вогню в Чорному морі
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Якщо буде досягнуто режиму припинення вогню в морі, це має бути припинення обстрілів портових об'єктів України. Таку інформацію озвучив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі Радіо Свобода.

«Для нас перемир’я на морі - це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми це бачимо так. Що в це вкладає Росія, звісно, здогадатися не важко», — сказав Плетенчук.

Він зазначив, що для остаточних висновків потрібно дочекатися фінального документа. Крім того, Плетенчук уточнив, що морська складова російських атак не є основною.

«Станом на сьогодні носії крилатих ракет Калібр в Чорному морі з початку року за три місяці застосовувалися три рази. Сказати, що це було вдале застосування наразі, наприклад, я не можу», — повідомив Плетенчук.

За його словами, ракетний комплекс Іскандер-М, який є на території тимчасово окупованого Криму, і з якого завдаються удари по території України, несе значну небезпеку.

Крім того з окупованого Росією півострова — з мису Чауда — ворог здійснює запуски шахедів.

Однак, за словами Плетенчука, питання, чи це вважатиметься морською компонентою у припиненні вогню на морі, є наразі відкритим.

«Так, шахеди заходять з моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але чи це є морською компонентою, чи ні. Ракети, які вони запускають з літаків з акваторії Чорного моря, чи це є частиною складовою перемир’я на морі», — зазначив речник ВМС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.

Росія опублікувала свою версію домовленостей із США щодо перемир’я в Чорному морі.

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рф Україна війна Чорне море

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