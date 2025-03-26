Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув до Києва

Норвегія може підготувати 90 тисяч українців до повернення на Батьківщину.

Foto: Tuva Bogsnes / UD

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26 березня до Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він підкреслив важливість подій в Україні для європейської та норвезької безпеки, зазначивши, що візит допоможе краще відстежити підтримку Норвегії та визначити, як країна може внести свій вклад у цей критичний момент для України та Європи.

«Те, що відбувається в Україні, є найважливішим, що відбувається в європейській та норвезькій безпеці в наш час. Тому важливо, щоб ми були присутні, слухали, відстежували широку підтримку Норвегії та бачили, як ми можемо зробити найкращий внесок у критичний для України та Європи час», - написав міністр у соцмережі Х.

Ейде також анонсував, що під час візиту буде розглянуто, як Норвегія може сприяти переговорам, що відбуваються в Саудівській Аравії, та підготувати 90 тисяч українців у Норвегії до можливого повернення на Батьківщину після закінчення війни.

«Надзвичайно важливо бути присутнім, спілкуватися з українським керівництвом і громадянським суспільством, а також підтримувати широку норвезьку підтримку», – сказав Ейде NRK.

Разом з ним до України також прибула міністр праці та інклюзії Норвегії Тоньє Бренна, для якої цей візит є першим. Вона наголосила на важливості підтримки не лише в військовому контексті, але й в турботі про українців, які згодом повернуться до своєї країни.

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