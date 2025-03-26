На Буковині експосадовець лісництва переправляв військовозобов’язаних через кордон за 8 тисяч євро

Фігурант знав місця розташування блокпостів правоохоронців та маршрути, якими можна було дістатися кордону, не привертаючи уваги.

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На Буковині судитимуть колишнього посадовця лісництва за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Тереблечанського лісництва філії «Чернівецьке Лісове Господарство» міжрегіонального лісового офісу ДП «Ліси України».

За даними слідства, посадовець знав місця розташування блокпостів правоохоронців та маршрути, якими можна було дістатися кордону, не привертаючи уваги.

Вказується, що фігурант шукав охочих незаконно виїхати з країни, перевозив їх власним автомобілем до ділянки поблизу кордону, після чого інструктував, як перетнути його пішки.

Вартість такої «послуги» становила 8 тисяч євро.

29 серпня 2024 року лісника разом із двома військовозобов’язаними затримали співробітники Державної прикордонної служби. На початку вересня слідчі ДБР повідомили йому про підозру, після чого його звільнили зі служби.

Він обвинувачується в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

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